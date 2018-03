Découvrez le pari fou de deux sexagénaires fans de l'AS Monaco

Luc Spottarelli et Philippe Morel ont déjà parcouru plus de 300 km depuis leur départ de Cap-d’Ail, samedi dernier, sous les yeux notamment du maire Xavier Beck et de l’adjoint aux sports Gilles Frasnetti.

Quelques jours auparavant, les deux sexagénaires expliquaient la genèse de ce projet qui les conduira jusqu’à Bordeaux, afin d’assister à la finale de Coupe de la Ligue entre l’ASM et le PSG le 31 mars.

Entre passion pour le football, amour de l’aventure et visibilité pour la Fondation Flavien, les deux amis montrent ce que les supporters peuvent offrir de meilleur.

Comment vous est venue cette passion pour l’ASM?

Luc Spottarelli: Dans ma famille, supporter l’ASM est une tradition. Mon grand-père s’est installé à Monaco pratiquement à la date de création du club. Il a transmis sa passion à mon père, qui m’a donné le virus, et j’ai perpétué avec mon fils. Mes premiers souvenirs au stade datent des années 60 avec Théodore Szkudlapski, Lucien Cossou et Karimou Djibrill.

Philippe Morel: Luc m’a demandé d’aller voir la finale avec lui à Bordeaux. J’ai répondu que ce n’était pas mon truc, le foot, puis j’ai donné comme condition d’y aller à vélo. Il a accepté!

C’est l’histoire de cette initiative?

L.S.: Nous sommes tous les deux au club de VTT de Cap-d’Ail. Nous voulions faire la piste cyclable qui va du Canal du Midi au Canal de la Garonne, partant de Sète jusqu’à Bordeaux. Et comme la finale se jouait là-bas…

P.M.: Je suis un passionné de vélo et un utilisateur quotidien. J’ai fait de grandes virées l’été avec les gamins. Autriche, Hongrie, le tour de la Bretagne… Le trajet sera plus long pour Bordeaux.

L.S: En septembre dernier, j’ai rallié Budapest depuis la Bavière à vélo et, deux mois plus tard avec Philippe, nous sommes allés sur les traces de mon grand-père jusqu’à Parme, durant quatre jours.

Quelle a été la réaction de vos proches?

L.S.: Ils étaient surpris. Ils savent que j’ai toujours des idées saugrenues, comme partir en vacances en Iran ou au Yemen… C’est encore quelque chose qui sort de l’ordinaire.

P.M: C’est la première fois que j’ai l’occasion de partir 15 jours tout seul sans gêner personne. Tout le monde est étonné par les proportions que cela prend. Ce qui surprend le plus, c’est le tour de stade que nous allons faire contre Lille (entretien réalisé la veille du match, NDLR) grâce à l’ASM qui nous a contactés il y a quelques jours!