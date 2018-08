Cinq photos pour (re)vivre le premier entraînement public de l'AS Monaco au Louis-II

Sur le parvis du stade Louis-II, ça grouille en ce mercredi soir. Ici et là, des bambins portent fièrement la tunique de Falcao, de Glik ou du regretté Mbappé. On y croise même la mascotte Bouba prenant tranquillement la direction de la pelouse. Jour de match? Non, pas vraiment. Open training, en réalité. Littéralement, entraînement ouvert… au public.

Pour la première fois dans l’antre asémiste, 1.300 spectateurs ont suivi les préparatifs de leur équipe, à quatre jours du choc contre l’Olympique de Marseille. Et cette ouverture n’est pas seulement due au simple fait des travaux au centre d’entraînement de La Turbie, puisque l’ASM aimerait renouveler l’expérience dans l’avenir.

>>RELIRE. Les supporters monégasques vont pouvoir assister pour la première fois et gratuitement à l'entraînement de l'ASM au Louis-II.