"Beaucoup de joie" pour Paul Pogba et les Bleus après la qualification pour les huitièmes de finale

Présent sur le terrain depuis le début du Mondial, le milieu tricolore montre la voie dans un discours musclé.

Paul, vous avez sorti un gros match…

J’ai la chance de jouer avec des grands joueurs, j’ai répondu présent. Blaise (Matuidi) a quinze poumons à gauche, que dire de N’Golo (Kanté)… Je suis entouré de trente poumons (rires). On a fait une belle performance d’équipe. C’est la gagne qui nous anime.

Le retour au 4-4-2 a semble-t-il permis de retrouver des repères?

Contre cette équipe du Pérou, on n’avait pas le choix: il fallait être compact. 1-0, ça suffit.

Comment était l’ambiance dans le vestiaire après cette qualification?

Il y avait beaucoup de joie et de satisfaction. C’est une belle performance, on est content. On a gagné nos deux matchs, nous… De grandes nations ne peuvent pas en dire autant. Ça parle, ça parle, mais on est positif.

"Mbappé? Il doit fermer des bouches"

Vous semblez épanoui en ce moment. Que se passe-t-il?

J’avais dit que j’allais venir un peu plus vous parler (aux médias). Je ne suis pas très bavard, je préfère m’exprimer sur le terrain. Mais je commence à comprendre qu’il faut un peu donner. Je vois que vous m’aimez beaucoup, donc je viens vous voir (sourires).

Kylian Mbappé a répondu aux attentes. Vous en pensez quoi?

Kyky, si je peux l’aider, je l’aide. On a les mêmes objectifs, même s’il est plus jeune. J’ai connu ça. Il a tellement de talent que l’attente est démesurée. Et dès qu’il est moins bien, on lui tombe dessus. Oh, il a 19 ans, vous vous rendez compte? La meilleure des réponses, c’est celle sur le terrain. Après ce match, vous allez bien parler de lui et ensuite, ça va s’inverser. Un joueur comme lui, il n’est pas uniquement footballeur, mais il doit aussi fermer des bouches.