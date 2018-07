Baignade dans le port de Monaco, "I Will Survive" repris dans les bars, la fan zone de Beausoleil en live... Revivez (encore) les scènes de joie après la victoire des Bleus

Parce que ces moments sont rares et que ça ne fait pas de mal de les entretenir, on a sélectionné pour vous quelques vidéos de la liesse populaire après la victoire des Bleus, dimanche soir à Monaco.

De la fan zone de Beausoleil qui explose de joie aux bars de Monaco en fusion, voici une petite compilation des meilleures vidéos de l'après France-Croatie victorieux (4-2).

Des gens qui plongent dans le port, un "I Will Survive" non sans rappeler 1998 à La Rascasse, la Brasserie en feu... et la Marseillaise qui résonne jusqu'au bout de la nuit...

Une joie extrême pour un dimanche inoubliable!