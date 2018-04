AS Monaco: Falcao, Boschilia et N'Doram titulaires pour affronter Amiens

D'autant plus que l'OL s'est imposé face à Nantes (2-0) lors de la rencontre de 17 heures et se retrouve deuxième du championnat avec deux points d'avance sur l'ASM.​

Une victoire est obligatoire pour garder son destin entre les mains. Pour retrouver le chemin du succès au Louis-II Léonardo Jardim aligne ​un onze ​inédit ​ compte tenu des blessures et des suspensions avec notamment le retour dans le onze de départ de Danijel Subasic et Falcao​, tous les deux absents à Guingamp​ mais surtout avec les titularisations surprises de N'Doram et Boschilia. Tielemans est sur le banc.

Le XI de départ

Subasic - Touré, Glik, ​N'Doram, ​Raggi - Joao Moutinho, Fabinho- Rony Lopes, ​Lemar, Boschilia​ ​-​ ​Falcao (cap).