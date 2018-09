Après la défaite de Monaco contre l'Atlético, pour Jardim "c’était équilibré"

L’entraîneur de l’AS Monaco a regretté le manque de rigueur de ses jeunes joueurs. "Ils vont grandir", a-t-il dit…

Comment expliquer votre défaite ?

L’adversaire est resté plus rigoureux que nous, il a été plus efficace, le match était équilibré. On a manqué de rigueur. C’est l’expérience ça. On mène 1-0 mais on prend un contre. Nos milieux défensifs sont mal placés. Puis, on prend un but sur corner, ce sont des petites détails qui font la différence, alors qu’il n’y en avait pas tant entre les deux équipes.

Votre équipe avait-elle les moyens de faire mieux dans le jeu ?

On peut toujours faire mieux, même contre l’Atlético. On est proche en terme de possession, même si ce n’est pas du 50-50… Diego (Benaglio) fait peu d’arrêts, Oblak aussi. C’est un match équilibré. On peut parler de plein de choses. On est pris sur l’égalisation, c’est du deux contre deux avec Griezmann et Diego Costa. On a besoin de passer par là, mes joueurs vont grandir, ils feront moins d’erreurs dans le futur.

L’égalisation vous a fait beaucoup de mal…

Le talent de Griezmann fait la différence. On était trop éloigné les uns des autres… La grosse différence sur ce match, c’est la rigueur. C’est aussi pour ça que cette équipe de l’Atlético gagne si souvent. A ce niveau, chaque erreur, on les paye cash.

La suite de la compétition…

On veut se qualifier en huitième. C’est l’objectif du club…

Est-ce bien réaliste ?

Je suis ambitieux. Je veux toujours faire mieux. Nous devons aller de l’avant, penser à la gagne.