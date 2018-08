"Août sera difficile": le coach de l'AS Monaco Leonardo Jardim envoie un message clair avant la reprise de la Ligue 1 samedi

Leonardo, le mercato de l'ASM est terminé selon votre direction. Etes-vous satisfait de votre groupe?



On a un effectif pour travailler, il est là, on va bosser, on a récupéré nos internationaux, certains sont prêts à jouer, d’autres non, le groupe prend de la consistance. On a une structure d’équipe, avec 15 jours de travail, qui sera prête pour Nantes. Tielemans et Falcao sont aptes pour Nantes, Subasic, Sidibé et Golovin sont encore trop justes. Golovin s’est blessé seul à l’entraînement, peut-être qu’il manquera 3 ou 4 semaines, je ne sais pas encore. C’est notre recrue la plus importante, comme Glik et Sidibé quand ils sont arrivés, il est déjà confirmé. On aura une équipe compétitive ce week-end. On va bien étudier Nantes, qui joue bien au football, je connais très bien leur nouvel entraîneur, équipe compacte, physique, avec des lignes très proches.

Vous avez perdu trois titulaires (Fabinho, Moutinho et Lemar), recruté beaucoups de jeunes, le mercato est-il un poids ?



Le projet n’a pas changé, on garde un groupe de 6/7 joueurs plus expérimentés, qui sont la base du groupe. Ensuite, on construit l’équipe autour d’eux pour faire progresser les jeunes. Avec le Mondial, on a repris bizarrement car on a pris du retard, août sera difficile, mais ça ira avec le travail. Toutes les équipes qui ont eu des joueurs au Mondial ont eu des reprises difficiles. Les autres bossent ensemble depuis un mois, ce n’est pas la même reprise. Les réglages vont se faire petit à petit.

La saison sera compliquée?



Toutes les années c’est comme ça, on perd chaque année des joueurs importants. Je ne suis pas surpris avec ça, je connais le projet. Ce n’est pas facile, je travaille, on a besoin de bosser. On a toujours eu des saisons compliquées, souvent serrées. Paris, c’est une autre planète. Marseille et Lyon vont rester très compétitifs car ils n’ont pas perdu de joueurs majeurs. Ça nous donne encore plus de motivation pour finir sur le podium.

Durant la préparation, vous avez pris beaucoup de buts mais aussi en Chine face au PSG. Êtes-vous inquiet pour votre équilibre défensif?



On a perdu notre milieu: Fabinho, Joao Moutinho et Lemar. Je suis toujours triste de voir des garçons partir, j’ai de bonnes relations avec tous mes joueurs. Joao est parti chercher un autre challenge, on a pris Golovin pour le remplacer, chacun suit son chemin. Falcao est la référence offensive de l’équipe, il n’est pas encore là, on a changé des choses en défense. C’est notre ADN, de tout changer et de travailler. En Chine, on a fait 35 premières bonnes minutes. Après le premier but, on a laissé trop d’espaces. On n’était pas encore prêt. L’important, c’est de regarder devant. Kamil Glik est notre leader défensif, il a la rage, la mentalité de gagner, pour un jeune groupe comme le nôtre, c’est déterminant d’avoir un profil comme le sien, il donne de l’équilibre.

Quel avenir pour Jorge que l'on ne voit plus ?



Ce n’est pas bon d’avoir trois joueurs pour un seul poste, donc on souhaite avoir deux latéraux à gauche et deux à droite. A gauche, on a Barreca que le club a recruté et Serrano qui est formé au club et qui a démontré en fin de saison dernière sa qualité.

Votre schéma idoine?



4231, qui peut devenir un 433 ou un 442, cela va dépendre des tournures des matches, des joueurs, de l’évolution des joueurs. Jovetic et Falcao aiment jouer avec le ballon, on va peut-être utiliser les deux ensemble contre des équipes basses, ou chacun son tour. Ce sont deux joueurs techniques. Falcao est une vraie pointe, Jovetic est plus un second attaquant. Ce n’est pas un mariage parfait comme peut l’être un duo avec une pointe fixe et un joueur qui met de la vitesse, Falcao et Jovetic sont deux joueurs au profil similaire.