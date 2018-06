5 choses à savoir sur le Pérou, qui affronte la France en Coupe du monde ce jeudi

>> LIRE AUSSI. Tout ce qu'il faut savoir avant le match France-Pérou de la Coupe du monde

1. Un sélectionneur qui a éliminé le... Pérou du Mondial

30 juin 1985, Buenos Aires, l'Argentine de Diego Maradona joue son avenir au Mondial mexicain face au Pérou. Un nul suffit aux Argentins pour se qualifier mais le Pérou mène rapidement 2-1.

C'est alors que le défenseur central argentin, Ricardo Gareca, égalise sur un but litigieux et permet à l'Albiceleste de se qualifier pour la Coupe du monde... une compétition que Gareca ne disputera pas.

Hasard ou pas, Ricardo Gareca est aujourd'hui sélectionneur du Pérou et a permis aux Incas de revenir en Mondial après 36 ans d'absence!

2. Un football endeuillé

8 décembre 1987, le Fokker F27 de la marine péruvienne se crashe, le bilan est lourd: 43 morts sur 44 personnes dans l'avion, dont 16 joueurs d'une même équipe et la quasi-totalité du staff et de la direction de l'Alianza Lima au Pérou.

Parmi les victimes, l'oncle de Paolo Guerrero, l'actuel capitaine du Pérou. Quant à l'Alianza, l'équipe décimée est remplacée par un bricolage constitué de joueurs de l'équipe réserve, de jeunes du club, de quelques prêtés et d'anciennes gloires.

C'est ainsi que le très populaire Teofilo Cubillas (10 buts en Coupe du monde), retraité depuis un an, reprend du service pour dépanner un an après son jubilé.

3. Une diaspora bruyante

En Russie, le Pérou peut compter sur... 60.000 fans. Ils seront d'ailleurs 20.000 à Ekaterinbourg face aux Bleus. Mieux, la ruée sur les billets a été telle que certains ont dû utiliser des ruses pour assister aux rencontres de La Blanquirroja.

Ainsi, un fan des Incas a décidé de prendre 25 kilos en quelques mois pour bénéficier du quota des places réservées aux personnes qui souffrent d'obésité morbide avec un indice d'IMC de 35, selon le journal péruvien Libero.

4. La soupe aux choux d'Edison

Edison Flores est un attaquant atypique, d'autant qu'il joue au Danemark, à Aalborg. Surtout, quand il marque, il oriente ses oreilles vers la partie du stade où se trouvent ses supporters.

La raison? Son surnom: Feuille de chou. "Un jour, mon fils vient me dire que ses coéquipiers l'embêtent parce qu'ils l'appellent ''Orejón'' (Feuille de chou en VF). Le lendemain, je suis allé sur le terrain pour parler à ces gamins. Lui ne voulait pas, il pensait que ce serait encore pire ensuite... Et il avait raison ! Mais cela s'est arrangé : au fur et à mesure, il s'est fait à ce surnom affectif", expliquait sa maman, Alicia, dans le programme Gracias Mamá pour P&G Perú.

5. Un maillot mythique

Simple et efficace. En 2010, la célèbre chaîne de sport américaine ESPN avait élu le maillot du Pérou du Mondial 1978 comme "plus beau maillot de l'histoire des Coupes du Monde".

Celui de 2018 est un brillant rappel du côté vintage des années 70.