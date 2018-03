Retour historique sur la traditionnelle fête de Pâques

Pâques est tout à la fois une célébration religieuse et une fête du printemps et du renouveau. C'est aussi une belle occasion de festoyer en famille et d'organiser pour les enfants des chasses aux œufs.



La fête de Pâques est une journée de réjouissances pour les Chrétiens, car elle commémore la résurrection du Christ. Le mot « Pâques » vient de «Pessa», mot qui désigne la Pâque juive qui célèbre la sortie des Israélites d'Égypte. Certains symboles sont d'ailleurs communs aux deux fêtes, comme l'agneau...