Le cirque se sublime pour la Journée mondiale

On aurait pu vous décrire le chapiteau de Fontvieille. L'écrin naturel et historique du cirque à Monaco depuis 44 printemps. Oui mais voilà, le temps d'une journée (mondiale!), cet art si cher au prince Rainier III et à la princesse Stéphanie s'est « délocalisé » dans le gymnase du stade Louis-II.



Ici, le rideau n'est pas rouge mais blanc immaculé. Derrière, les artistes d'un jour se pomponnent. Pour le coup, pas de professionnels, juste des passionnés (1).



Devant l'entrée de la demeure sportive, on...