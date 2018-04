VIDEOS. Débordements exceptionnels en marge du salon Top Marques, la police prise à partie

La suite montre également un véhicule de la Sûreté publique qui peine à se frayer un chemin parmi les spectateurs, téléphones et caméras au poing, qui huent les forces de l'ordre.

Du Jamais vu à Monaco

Une situation inédite à Monaco, selon une source policière : "La soirée a été très chargée, nous avons été obligé de fermer la route, pour ne laisser passer que les résidents." Malgré l'agitation, les autorités tempèrent : "Aucun accident, ni aucune échauffourée n'ont été déplorés".

Les autorités avaient mis en place un plan d'action pour éviter ces débordements. Tout véhicule contrevenant devait être immobilisé. Mais voilà, ils ont été sans doute plus nombreux que prévus : "Les fourrières étaient saturées depuis la nuit de vendredi à samedi. Nous avons dû réquisitionner d'autres parkings."

Fipeux, le youtubeur ouvre et conclue sa vidéo sur une inquiétude face à cet impressionnant débordement : "Tout cela me fait penser que c'est un peu dangereux pour le Top Marques. On se demande si ça ne va pas avoir des répercussions sur l'événement."