Une avalanche en secteur hors-piste ce dimanche à Auron

Rien de comparable à l'avalanche meurtrière d'Entraunes, ou même à l'impressionnante coulée survenue un peu plus tôt à La Foux d'Allos. Reste que la station tinéenne a connu une petite frayeur, avec cette coulée "d'une largeur d'environ cinquante mètres", estime Eric Barale, son directeur d'exploitation.

Selon les premières constatations, le passage d'un skieur hors-piste aurait déclenché l'avalanche, en amont de la piste de La Croix. Une piste précisément fermée par mesure de précaution. "On l'avait préparée, damée, et on a pris la décision de ne pas l'ouvrir", explique Eric Barale. "On se dit que ç'aurait pu être grave. Le problème, c'est toujours le ski hors piste..."

Les pisteurs de la station et les secouristes de la CRS Alpes ont rapidement été rassurés: pas de victime cette fois-ci. Un plan d'intervention pour le déclenchement d'avalanches (PIDA) avait permis de purger une partie du secteur de Lieuson dimanche matin. Il doit reprendre ce lundi matin. "Le reste du domaine est entièrement sécurisé", précise Eric Barale.