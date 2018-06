Un feu d'appartement fait de gros dégâts à Menton

C'est au troisième étage de l'immeuble que les flammes se sont propagées à l'intérieur de la cuisine.

Rapidement sur les lieux, six pompiers de Menton et des renforts de Monaco ont pu maîtriser le sinistre qui n'a pas fait de blessés et pas de gros dégâts.

Aucune évacuation n'a été nécessaire. Seuls les voisins ont été confinés chez eux.

Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de cet incendie.

Jeudi soir, une personne a été interpellée dans le cadre de cette enquête menée par le commissariat de Menton.