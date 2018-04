Un aveugle fiché S interpellé près d'une salle de prières de Perpignan et assigné à résidence

Intrigués par son comportement suspect et la vingtaine de téléphones portables qu'il avait avec lui, des fidèles d'une salle de prières de Perpignan ont alerté la police nationale qui a procédé à son interpellation non loin de là, jeudi vers 23h00, et l'a placé en garde à vue pour "recel de vol", selon une source proche de l'enquête, complétée par un communiqué de la préfecture.

Le parquet de Perpignan a été saisi de l'enquête. L'homme, muni d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 avril, était fiché S depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.

"Constatant sa situation sur le territoire, le préfet des Pyrénées-Orientales a mis en oeuvre toutes les diligences appropriées sous le contrôle de l'autorité judiciaire", a déclaré le secrétaire général de la préfecture Ludovic Pacaud, à une correspondante de l'AFP.

"Sur le plan administratif, à la suite de son placement en rétention par le préfet en vue de son éloignement du territoire national, la Cour d'appel a ordonné son assignation à résidence dans le Vaucluse, son département de résidence", a ajouté la préfecture dans un communiqué.

Cet Arménien, qui revenait de Paris lors de son interpellation, avait déjà été assigné à résidence le 16 novembre 2015 après son interpellation dans le cadre des perquisitions administratives conduites dans tout le pays au lendemain des attentats de Paris.

Il était alors en possession d'une centaine de téléphones portables et autant de clés USB.