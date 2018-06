Un ado de 15 ans abandonné par EasyJet à l'aéroport de Marseille

"Vivre une échappée très belle". Voilà le slogan d'EasyJet. Pas sûr que Romain, 15 ans, qualifie ainsi la qualité du service de la compagnie low cost.

Samedi après-midi, ce lycéen dunkerquois embarque à Lille pour se rendre à Nice, où il doit effectuer un stage d'une semaine.

À peine après avoir décollé, les ennuis commencent déjà. Comme elle le raconte à La Voix Du Nord, sa mère suivait le trajet de l'avion sur l'application de la compagnie aérienne: "À un moment, j’ai vu qu’il déviait de sa route. Sur le site, la compagnie annonçait que l’avion atterrirait à Marseille." L'avion aurait été dérouté en raison de la pollution.

Plus de place dans le car

Arrivé à Marseille, le jeune homme appelle sa mère pour la rassurer. Un autocar attend les passagers du vol pour les amener jusqu'à Nice. Il lui explique qu'en tant que mineur, il est prioritaire par rapport à d'autres passagers, d'après les informations d'EasyJet.

Problème, lorsque le car arrive vers 20h, tous se ruent à son bord et certains restent sur le quai, faute de place. Parmi les laissés pour compte, Romain donc, accompagné d'un autre passager mineur.

Seuls dans un aéroport vide

De plus en plus inquiète, la mère de Romain retente de joindre EasyJet, sans succès. L'adolescent sera finalement pris en charge par l'aéroport. "Finalement l’aéroport nous a dit qu’il avait été accueilli dans un bureau avec un autre jeune homme et qu’ils allaient recevoir un repas," explique-t-elle. Il est alors 22h et EasyJet ne répond toujours pas.

Finalement, les hôtes niçois de Romain arrivent à Marignane pour le récupérer ainsi que son jeune compère. Il est alors minuit passé et l'aéroport est complètement vide.

"atterrée par l'attitude de la compagnie"

Après ce fâcheux épisode, la mère de Romain ne compte pas en rester là: "Je suis atterrée par l’attitude totalement négligente de la compagnie envers un passager mineur. Depuis, j’ai envoyé une réclamation sur le site. Aucune réponse. J’ai donc contacté le Défenseur des droits de l’enfant."

La compagnie a déclaré mercredi à 20 Minutes qu'elle avait contacté la famille de Romain "afin de trouver un compromis à sa situation."

