Top 5 des plus impressionnantes interventions de la police menées sur la Côte d'Azur

En novembre 2006, ce sont près de 160 gendarmes qui sont déployés sur une trentaine d'objectifs différents à St-Maximin, Brignoles.

La cible: un important réseau de trafic de stupéfiants alimentant le Sud-Est de la France. Le résultat: 26 personnes interpellées et la saisie d'une quantité non négligeable de drogue et d'armes de 1e et de 4e catégorie.

C'est la liste des moyens mobilisés par les autorités françaises qui impressionne le plus: le GIGN, le peloton d'intervention 2e génération de Toulouse et ceux de tout le département du Var, l'escadron de sécurité routière de Hyères, la section aérienne de la gendarmerie, les maîtres-chiens des brigades cynophiles de Cuers, Nice et Salon-en-Provence, toutes les unités de recherche de la compagnie de Brignoles et même quatre chiens d'attaque.

Des Pink panthers serrés à Monaco