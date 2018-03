Soupçons de malversations dans des casinos Partouche: six gardes à vue se poursuivent à Nice

L'instruction, menée par la juridiction inter-régionale spécialisée "porte principalement sur des abus de biens sociaux, et des complicités de recel d'abus de biens sociaux", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux.

Les six personnes, dont une partie avait été interpellée dans la nuit de samedi à dimanche à Cannes, sont en garde à vue depuis, à Nice. Leurs domiciles ont été perquisitionnés, a précisé le procureur. Dimanche, des sources proches du dossier avaient par ailleurs évoqué des délits de "blanchiment de fraude fiscale" et de "tenue illicite d'une maison de jeux et de hasard".

Dans un communiqué, le groupe Partouche a expliqué ce lundi qu'il allait "se constituer partie civile pour préserver ses droits, sachant qu'il n'a aucune connaissance à l'heure actuelle des faits allégués".

Les gardés à vue "sont soupçonnés d'avoir organisé depuis au moins un an et demi avec la bénédiction des directeurs et des responsables de jeux du casino de Cannes - passés et présents - des parties de poker au cours desquelles le montant joué était très supérieur au montant déclaré officiellement, créant de fait un système de blanchiment de fraude fiscale et de minoration des recettes fiscales pour le casino", selon une source proche du dossier. "Le montant déclaré était parfois 20 fois inférieur à celui réellement joué", selon cette source.

Les directeurs des casinos Partouche de Cannes, Bandol (Var) et La Grande Motte (Hérault) font partie des personnes interrogées. Une septième personne, interpellée également, n'a finalement pas été placée en garde à vue. Les enquêteurs du service central des courses et des jeux, chargés des investigations, les soupçonnent d'avoir touché des commissions dans le cadre de ce système occulte.

A Cannes, le casino du groupe Partouche a déménagé en juin 2017 de la plage du Palm Beach pour une nouvelle adresse en centre-ville afin de relancer la fréquentation. Il est désormais installé au rez-de-chaussée et au 1er étage d'un hôtel, le 3-14, qui sera bientôt rénové.

C'est au premier étage que se trouvent les fameux salons privés de poker. A ce stade de l'enquête, le casino qui attire en saison une forte clientèle du Moyen-Orient, reste ouvert, a précisé l'établissement.

Faut-il enfin y voir un lien de cause à effet: le cours de l'action a chuté aujourd'hui de plus de 15%.

