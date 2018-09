Roshan, la filiale de Monaco Telecom, se reconstruit après l'attentat de Kaboul en mai 2017

Kaboul. 31 mai 2017, au matin. Un camion truffé d'explosifs explose dans le quartier diplomatique. Un cratère de plusieurs mètres de profondeur, des bâtiments soufflés par la déflagration et surtout plus de 150 morts dans ce qui ressemble à l'une des attaques les plus meurtrières des quinze dernières années en Afghanistan.

Chez Roshan, filiale du groupe Monaco Telecom, le tribut est lourd. Trop lourd. Au moins 31...