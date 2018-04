Risque d'attentat : le CHPG apprend auprès des experts

Gérer les hémorragies, les voies aériennes, les problèmes respiratoires, les états de choc et évacuer les victimes dans l'ordre… Plus la situation est critique, plus il faut des protocoles simples. » Eric Voiglio, médecin inspecteur de Santé publique à la direction de l'action sanitaire de Monaco, a l'expérience qui permet d'expliquer comment il faut agir entre le lieu d'un attentat et l'hôpital.



Le décor est planté. Une centaine de médecins et personnels soignants du Centre Hospitalier Princesse-Grace...