Qui est Dino Scala, l'homme soupçonné d'une quarantaine de viols et agressions sexuelles?

Qui est-il?

Agé de 56 ans, Dino Scala est marié et père de trois enfants, deux filles et un garçon. Cet agent d'entretien domicilié à Pont-sur-Sambre, près de Maubeuge est également jeune grand-père.

Son casier judiciaire est vierge. Il avait notamment été entraîneur et président du club de football local pendant plusieurs années.

quels faits?

Il a reconnu 19 viols et agressions sexuelles commises entre 1996 et 2012 en France ainsi que 7 en Belgique de 2004 à 2008.

Mais ses actes de viol aurait débuté en 1988.

Lors de son audition, le suspect a fait aux enquêteurs "des révélations spontanées" et a avoué avoir agi "sous le coup de pulsions qu'il ne parvenait pas à contrôler", a raconté le procureur de la République de Valenciennes Jean-Philippe Vicentini.

Mais le suspect, "évalue le nombre de ses victimes à une quarantaine", en majorité des femmes majeures mais aussi des mineures, a ajouté le procureur.

Parmi les mineures figurent une collégienne de 13 ans et plusieurs lycéennes de 17 ans.

comment est-il tombé?

Le 5 février, l'homme avait à nouveau agressé une mineure à Erquelinnes, en Belgique.

En fait, son véhicule -une Peugeot 206- a été repéré par les caméras de vidéosurveillance de la commune avec une immatriculation incomplète.

Policiers belges et français ont travaillé de concert et son ADN "a pu être comparé, et il s'avère qu'il est concordant" avec des traces d'ADN trouvées sur plusieurs de ses victimes, a expliqué le procureur Vicentini.

Dino Scala a été interpellé lundi matin dans sa voiture et placé en garde à vue. Depuis mercredi, il a été incarcéré.

le mode opératoire

Le suspect agissait toujours selon le même mode opératoire: "Les femmes étaient attaquées de dos, très tôt le matin, il portait des gants et avait le visage masqué, en tout ou partie, par exemple par un bonnet", a rapporté le magistrat.

pourquoi une si longue enquête?

L'enquête, qui avait accumulé "1.000 procès-verbaux depuis le début" sous le nom de code "le violeur de la Sambre" selon un policier, faisait du sur-place depuis qu'elle avait démarré.

"Une centaine de personnes avaient été interpellées et subi des prélèvements" d'ADN, sans résultat.

Jusqu'à l'agression en Belgique la semaine dernière.