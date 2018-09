Patrick Rinaldi, romancier du fait divers

En marge de sa vie professionnelle de fonctionnaire, on savait Patrick Rinaldi passionné de politique - il est président de l'UP - et toujours au fait de l'actualité de son pays. Aujourd'hui tout jeune retraité, il peut librement disposer de son temps et se laisser conduire par ses passions.



« Écrire, c'était un moyen d'évasion lorsque je travaillais. C'était ma bulle ; mon jardin secret. J'ai commencé Onze en 2013. Quand j'ai quitté définitivement mon poste il y a trois mois, le livre était pratiquement ficelé. » Mais il a fallu mettre du cœur à l'ouvrage pour qu'en deux mois le roman soit achevé, lu et relu, mis en page et...