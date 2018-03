On vous explique pourquoi vous ne ressentez pas tous les séismes

A chaque fois, c’est la même chose. La terre tremble et les réactions déferlent aussitôt sur les réseaux sociaux. Mais si des internautes partagent leurs anecdotes du chat apeuré à la vaisselle brisée, d’autres n’ont au contraire "rien senti du tout".

Pourquoi cette différence?

A cause de la distance de l'épicentre

Un séisme qui se produirait deux fois au même endroit peut être ressenti différemment. D’abord, cela dépend "de la profondeur à laquelle se produit le tremblement de terre", explique André Laurenti, d'Azurséisme.

Le principe? Plus l'épicentre est profond et plus la secousse est ressentie loin. Moins l'épicentre est profond, plus les secousses sont importantes.

L’onde de choc peut donc se propager largement. Mais elle n’est pas forcément perçue uniformément sur son passage.

A cause du sol SUR LEQUEL ON SE TROUVE



La nature du sol compte beaucoup. "Tout dépend ensuite de la nature du sol sur lequel on se trouve, poursuit André Laurenti. L'intensité d'un tremblement de terre, c'est-à-dire ses conséquences au niveau du sol, les dégâts et le ressenti de la population, varient en fonction de la géologie. En 1887, par exemple, les quartiers neufs de Nice, qui se situaient alors du côté de la gare, sur des sols de remplissage, avaient subi bien plus de dommages que la vieille ville, où le bâti, pourtant ancien, reposait sur de la roche."



En fait, certains sols conduisent mieux les ondes que d’autres. Notamment les milieux sédimentaires, qui peuvent les amplifier. C'est le cas par exemple à Nice Nord, dans le quartier de l'aéroport ou du Paillon, au contraire des collines, où les sols sont plus compacts.

La hauteur du bâtiment et sa construction jouent aussi.

A cause de l’activité que l’on est en train de faire

Un séisme de faible intensité peut être très peu voire pas du tout ressenti lorsqu'on est en voiture, où la vitesse du véhicule atténue le mouvement provoqué par le tremblement de terre.

A cause de sa sensibilité

"Je suis le/la seul(e) de la famille à l'avoir senti". Ce commentaire revient souvent dans les réactions compilées à chaque séisme par le bureau central sismologique français. Il peut en effet arriver que des personnes vivant au même endroit aient des ressentis différents, certaines ayant tendance à être davantage sensibles aux vibrations que d'autres. C'est comme ça.