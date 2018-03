Noé, Shakespeare, Chevelu, Flippy... Ces animaux victimes de cruauté dans la région

Le 13 octobre 2017, un chaton âgé de six mois était victime des violences de la part du voisin de sa propriétaire à Antibes.

Frappé à plusieurs reprises, le chat Canaille a été emmené d'urgence chez le vétérinaire.

Le soigneur a constaté "une blessure profonde à l'œil droit, une fracture de la mâchoire supérieure droite en de multiples fragments et une lacération au niveau du cou."

A l'époque, Julie, la propriétaire, n'en dormait presque plus. Elle a été traumatisée devant ce déferlement "de haine".

"Je vis un cauchemar. Je n'en peux plus, je ne pense qu'à ça. C'est horrible, je pleure tout le temps à cause de ce que cette personne a fait à mon chat. Du coup, je ne laisse même plus mes enfants sortir dans le jardin, je ne suis pas tranquille," avait-elle confié.

Amandine, la propriétaire, a lancé une pétition sur Change.org et une page Facebook de soutien à sa cause.

De leurs côtés, l'antenne du Cannet de l'ASPA et la Fondation Brigitte Bardot ont déclaré leur intention de se constituer partie civile en cas de poursuites judiciaires.

