Monsieur Sécurité de grands projets

« À Monaco, vous ne vous intégrez pas, on vous accepte. Et j'ai été accepté. » De 1993 à 2002, Tony Varo a opéré dans l'ombre comme chef de service Prévention des risques d'incendie et de panique, bureau alors en plein essor. Celui qui a « toujours prôné l'analyse des risques » ne vit plus au rythme effréné du bip mais de l'anticipation, conduisant de grands projets...