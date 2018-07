Monaco et Europol élargissent leur accord de coopération

Le conseiller de gouvernement-ministre de l'Intérieur, Patrice Cellario, et Mme Catherine De Bolle, directeur exécutif d'Europol, ont signé un accord élargissant les domaines de coopération entre la Principauté de Monaco et l'agence européenne à l'ensemble des domaines de compétence d'EUROPOL, tels que le terrorisme, la cybercriminalité, la criminalité organisée, le trafic de produits stupéfiants, le blanchiment et le trafic d'êtres humains.

Le conseiller de gouvernement-ministre de l'Intérieur, Patrice Cellario, et Mme Catherine De Bolle, directeur exécutif d'Europol, ont signé un accord élargissant les domaines de coopération entre la Principauté de Monaco et l'agence européenne à...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois