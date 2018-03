Les douaniers mentonnais décorés après la saisie record d'une tonne et demi de drogue

Il est inhabituel qu'un préfet décerne la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement à des douaniers, agents qui relèvent du Budget. Mais la saisie record, le 7 février à 5 heures du matin à Antibes, de plus d'une tonne et demie de cannabis par des agents de la brigade de Menton a épaté Georges-François Leclerc et le ministère de l'Intérieur.

"Le gouvernement est fier de ses douaniers", a souligné...