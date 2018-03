La demi-sœur de Nordahl Lelandais a écrit une lettre poignante à la famille de Maëlys

Alexandra H. a écrit à la famille de Maëlys. La demi-sœur de Nordahl Lelandais a adressé un courrier daté du 7 mars 2017 au cabinet de Fabien Rajon, l'avocat des parents de Maëlys.

Dans ce document, que s'est procuré France Bleu Pays de Savoie, Alexandra H. parle du "choc" qu'elle a ressenti en apprenant l'aveu de Nordahl Lelandais. "Je me souviens de cette journée par bribes, je me disais bah non, il ne peut pas montrer où est votre petite Maëlys, il ne sait pas, et pourtant mon frère a avoué. J'ai tardé à vous écrire, jusqu'au bout, j'ai voulu croire qu'on retrouverait votre petite vivante" écrit-elle.

Alexandra H. continue, affirmant comprendre et accepter "la haine" que la famille de Maëlys éprouve pour Nordahl Lelandais.

L'ancien maître-chien de 35 ans a reconnu avoir tué Maëlys le 27 août dernier, lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Nordhal Lelandais a également reconnu le meurtre du caporal Arthur Noyer, disparu le 12 février 2017 à Chambéry.

Ci-dessous, le document que s'est procuré France Bleu.