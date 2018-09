La chasse aux infractions en marge du Yacht Show

Sur les quais du port Hercule, c'est le grand déballage de luxe jusqu'à ce soir. À l'occasion du Monaco Yacht Show, 120 unités entre 25 et 90 mètres rivalisent de faste et de démesure. En marge de ce salon de la grande plaisance, bon nombre de navires de luxe (une soixantaine, au bas mot) débordent hors des frontières maritimes de la Principauté. Et mouillent dans les eaux territoriales françaises, principalement dans la baie de Roquebrune, à l'ouest du Cap-Martin.

Parfois au mépris de la loi. Pas toujours là où il faudrait et pas forcément avec les équipements de sécurité à jour. Depuis mercredi, la brigade maritime de la police nationale de Menton et les Affaires maritimes patrouillent pour faire la chasse aux mauvais comportent....