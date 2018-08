La brigade maritime mentonnaise de la police nationale veille à votre sécurité entre Monaco et l'Italie

"Vous êtes autorisé à naviguer dans la bande des 300 m mais pas à y mouiller. Qu’il y ait un balisage ou non", lui expose-t-on. "Vous devriez aller à Èze, vous vous feriez du pognon…", souffle l’intéressé.

Faisant fi de sa remarque, les policiers de la brigade maritime demandent à vérifier les gilets, les fusées de détresse, les extincteurs. "Il faut jeter les vieilles fusées quand elles sont périmées, c’est hyper dangereux", indique l’un des agents. Une fois encore, le pilote est invité à se présenter au commissariat dès qu’il le peut.

"Il ne s’agit pas d’une contravention mais d’un délit. Ce n’est pas une infraction énorme mais il faut qu’on vous entende", enchaîne Fabien. Le capitaine de bateau demande s’il écopera d’une amende. "Ce n’est pas nous qui décidons. Mais faites attention, le code maritime ne pardonne pas."

En aparté, David explique que leur rôle se résume à constater les infractions. "On la relève, puis on transmet aux Affaires maritimes. Ce sont eux qui déterminent, ensuite, selon plusieurs critères. Quand les contrevenants ne sont pas connus des services, ils n’ont bien souvent qu’un avertissement."

Vitesse excessive

Quelques vagues plus loin, trois jeunes en jet-ski longent le cap à vive allure. Les policiers les arrêtent dans leur élan. "Dans la bande des 300 m, vous devez circuler à 5 nœuds. Il pourrait y avoir des baigneurs. Et si vous en prenez un dans la tête, il est mort…" Passera pour cette fois. Les Lyonnais s’en sortent avec un avertissement. Et une grosse frayeur. "À côté, la route, ce n’est rien. Vous avez gagné 1500€", martèlent les brigadiers.

Fin d’opération. Pour rentrer, le bateau pneumatique longe les côtes afin d’être vu depuis les plages. "On fait aussi de la prévention. Et on peut être amenés à faire du secours, détaille Sabrina. Quand ils nous voient en mer, les gens ont une autre image de nous. Ils ne nous voient plus comme celui qui réprimande, mais celui qui vient en aide."

Et sur terre, comme en mer, la policière assure employer la même méthode: "On essaie toujours d’être fermes, mais polis."