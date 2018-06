Ils volent des chiens pour en faire un élevage clandestin... la nouvelle arnaque sur la Côte d'Azur

En mai, la scène se déroulait au vide-greniers se trouvant sur la route de Nice à Antibes. Un commerçant tenait son stand au grand air. Comme à son habitude, une petite place était réservée à son toutou, au pied de l’étal, dans son panier. C’est après avoir renseigné des soi-disant clients que le commerçant s’est aperçu de la disparition de son bichon maltais. En courant à sa recherche dans le vide-greniers, l’évidence lui a sauté à la figure: son chien lui a été volé. Trois individus –deux hommes et une femme– auraient été vus en train de quitter le secteur avec l’animal en leur possession.

Trois jours plus tard, la chance a souri au bichon. Il va croiser la route de sa bonne étoile. Une dame, vraisemblablement sensible à la cause animale, l'a vu dans une rue de Nice avec un petit garçon. Mais le "père" s'est rapidement défaussé et pris la fuite en abandonnant le toutou sur le pavé devant la dame. Pucé, il a retrouvé rapidement son propriétaire.

Une vraie fausse aubaine

En février, c'est un bichon maltais/shih tzu de 8 ans qui était volé dans la voiture de sa maîtresse, stationnée sur le parking d'une enseigne de la zone commerciale de l'ex-RN7, à Villeneuve-Loubet. Il été retrouvée deux jours plus tard, dans la voiture de ses ravisseurs.

Pour les associations de défense des animaux, cela ne fait aucun doute: des chiots sont proposés à la vente à la sauvette aux passants sur la Côte d'Azur.

Ce mercredi à Cagnes-sur-Mer, un homme baladait dans les bras en plein soleil un bichon maltais de quelques semaines non sevré et infesté de puces et de vers, avenue des Alpes, entre le McDonald’s et Polygone Riviera. Ces chiots seraient vendus pas portées après une véritable exploitation des animaux.

"Les chiots étaient proposés à 500 euros à des passants, surtout le soir". 500 euros. Une vraie fausse aubaine pour certains puisqu’un chiot racé bichon maltais est vendu, chez un éleveur agréé et donc sain, entre 1.200 et 1.500 euros.

Selon Marie Pelou, bénévole villeneuvoise de la cause animale, "Les femelles sont parfois volées. Elles sont ensuite exploitées pour reproduire, maltraitées. Et quand elles ne peuvent plus donner de chiots, on les abandonne, alerte la bénévole. De plus on ne connaît pas la provenance de l’animal, sa génétique. Ils peuvent avoir des problèmes de comportements, ou des maladies. Si l’animal n’est pas sevré et que le particulier ne sait pas le biberonner, il suffit d’une diarrhée pour le tuer".