Grosse saisie après une affaire de séquestration

Une affaire peut en cacher une autre. Les enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine (BSU) de Menton pensaient uniquement intervenir sur une histoire de séquestration, sur fond de différend entre un dealer de drogue et son client. Mais les investigations poussées et la récolte de renseignements ont permis la saisie d'un coquet butin : de la cocaïne, du cannabis et de nombreuses liasses de billets.



Pour comprendre le déroulement,...