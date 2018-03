Giovanni n'a pas donné de nouvelles depuis plus de 3 semaines, sa famille lance un appel à témoins

Sa famille n'a plus de nouvelles de Giovanni, 21 ans, depuis le 28 février. Date à laquelle le jeune homme, originaire d'Uri en Italie, a appelé sa mère pour la dernière fois. Il se trouvait alors à Nice. Depuis, son portable est éteint.

Giovanni est parti d'Uri, où il habite en Italie, le 15 janvier. Selon la presse italienne, il aurait quitté l'Italie en prenant un bateau à Gênes pour aller chercher un emploi dans l'hôtellerie.

Il aurait débarqué à Barcelone avant de rejoindre Nice à la fin du mois de février.

Sa sœur et sa mère ont lancé des appels à témoins sur Facebook. "Quand il [Giovanni, ndlr] est parti, il ​​avait un jean, des chaussures grises et noires et une veste noire! Il avec lui un sac à dos gris "Invicta"! Il a les cheveux bruns et les yeux marron-verts. Il est né le 31 mars 1996", écrit sa sœur.

Sa disparition a notamment été relayée par l'émission "Chi l'ha visto", très populaire en Italie. Mais malgré les recherches, le jeune homme reste introuvable.

Si vous avez des informations sur Giovanni, vous pouvez contacter sa soeur via son profil Facebook.