En voyage au Liechtenstein pour améliorer le système informatique

Dans le cadre de la modernisation de son système informatique et dans un souci permanent d'amélioration de la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LCB/FT), le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) travaille depuis de nombreux mois, avec le soutien du Gouvernement, sur un projet de renforcement de sécurisation dudit système.

Dans le cadre de la modernisation de son système informatique et dans un souci permanent d'amélioration de la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LCB/FT), le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois