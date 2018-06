Destinés à alimenter en partie la Côte d'Azur, 18 kilos d’héroïne saisis en Italie

Selon nos confrères de l’Imperia Post, les carabiniers de Vintimille, appuyés par la section de recherches d’Imperia et les militaires d’Ivrea, ont procédé à six interpellations. Parmi eux, deux Français de 37 et 48 ans, trouvés en possession, respectivement, de 5,30 grammes et de 150 grammes d’héroïne.

L’opération, de grande envergure, a permis de saisir 18,5 kilos d’héroïne, 645 grammes de cocaïne, 50 grammes de haschisch, ainsi que 25.000 euros en liquide. Les perquisitions ont eu lieu, selon nos confrères, citant la police italienne, à Vintimille (1,8kg d’héroïne et 572g de cocaïne dans une voiture), à San Remo où cinq maisons ont été investies, mais surtout à Turin et Ivrée (50km au nord de Turin), où a été découvert le dépôt principal.

Les 16kg d’héroïne cachés là, étaient conditionnés, selon le Imperia Post, en 32 petits paquets de 0,5kg. L’autre branche de cette filière criminelle était la livraison de médicaments de contrebande, qui transitaient par la Ligurie, le Piémont, avec une base à San Remo. Elle alimentait, selon les carabiniers, une partie de la Côte d’Azur.