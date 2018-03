Ce que l'on sait sur l'avalanche qui a fait quatre morts dans les Alpes-Maritimes

Alors que le dispositif de secours a été peu à peu levé, les circonstances de l'accident se précisent. Si les autorités restent à ce stade prudentes dans leur communication, Nice-Matin a pu synthétiser et recouper les éléments factuels dont on dispose à ce stade. Voici le point à 18h.

Quatre randonneurs tués

L'avalanche a frappé à 12h45 un groupe de six randonneurs, un guide de haute-montagne et ses cinq clients. Le groupe évoluait dans le secteur de l'Estenc, en direction du col de la Cayolle, à Entraunes. Seul le guide est parvenu à s'en sortir indemne. Il a aussitôt donné l'alerte.

C'est également lui qui a extrait une femme, très légèrement blessée, du piège blanc, avant de redescendre avec elle se mettre à l'abri. Entretemps, il n'avait pu retrouver que trois corps sans vie, le quatrième restant alors introuvable.

D'importants moyens engagés, mais un accès limité

Sitôt l'alerte reçue, de très importants moyens de secours ont été engagés. Les gendarmes - notamment les spécialistes du PGHM - et la CRS montagne sont intervenus avec une quarantaine de sapeurs-pompiers, pour un effectif global d'environ 80 secouristes.

Le préfet des Alpes-Maritimes, qui recevait au même moment à Nice le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, a activé ce dispositif piloté par la sous-préfète Nice-Montagne Gwenaëlle Chapuis. Outre les dizaines de véhicules terrestres, deux hélicoptères sont intervenus: ceux de la sécurité civile des A.-M. et de la gendarmerie de Digne. Au final, seuls ceux-ci ont pu accéder sur zone.

La RD 2202 est en effet coupée ces jours-ci, précisément en raison d'un risque avalanche au plus haut (4 sur une échelle de 5). Et le risque de nouvelle avalanche était bien réel. Dès lors, seule une poignée de secouristes a pu être hélitreuillée sur place. Les quatre corps sans vie ont pu être récupérés.

Une seule rescapée du groupe

Le groupe de randonneurs séjournait sur le hameau d'Estenc, au gîte Ferran-Ferme des Louiqs.

Selon nos informations, ils seraient arrivés deux jours plus tôt en provenance de différentes régions, et envisageaient de repartir lorsque les conditions météos le permettraient. Ils sont passés prendre un café au refuge de la Cantonnière, entre 9h et 10h, avant de s'engager dans la montagne.

En cette fin de journée, certaines victimes n'étaient pas encore formellement identifiées. La seule rescapée du groupe, âgée d'une soixantaine d'années, a perdu son mari dans le drame. Légèrement blessée, mais extrêmement choquée, son épouse a été prise en charge dans une ambulance, avant d'être évacuée vers l'hôpital de Cannes.

Enquête et appel à la prudence

Le guide, originaire des Hautes-Alpes, a été confié dans l'après-midi aux gendarmes et placé en garde à vue pour être entendu. La brigade des recherches de Puget-Théniers s'est vue confier les investigations. Le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre, se rendait sur place ce vendredi soir. Il a ouvert une enquête pour homicides et blessures involontaires.

Cette avalanche survient après un fort épisode neigeux dans le Sud-Est, alors que commence à poindre le redoux. Le risque y est actuellement très élevé, et les secours appellent à la plus grande prudence en montagne pour les prochains jours. Ce, afin d'éviter de nouveaux drames.

Ces dix dernières années, trois personnes ont succombé à des avalanches dans les Alpes-Maritimes.