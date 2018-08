Ce que l'on sait de la panne électrique qui a coupé Monaco du monde

La cause

La météo est à l'origine de ce blackout. A 9h24 précises, l'orage qui a frappé la Côte d'Azur a causé une coupure de certaines lignes du poste électrique RTE qui alimente notamment la Principauté.

Météo France a comptabilisé 23 impacts de foudre au sol à Monaco et dans un rayon de 10km. Ce qui est relativement minime au regard des 12.000 impacts enregistrés dans les Bouches-du-Rhône, 6.000 dans le Var et 276 dans les Alpes-Maritimes.

Il aura suffi d'un seul impact de foudre, au mauvais moment et au mauvais endroit, pour causer ce blackout.

L'étendue de l'incident

Beausoleil, Cap-d'Ail et les deux tiers de Monaco ont été impactés par cette coupure d'électricité. La ligne qui alimente le poste "Monte-Carlo" étant souterraine, ce dernier est resté en fonction. Seul ce quartier a donc été épargné. Ce qui explique sans doute que les joueurs du casino du Café de Paris, le seul établissement de jeu de la Principauté ouvert 24h sur 24, ont pu continuer à miser pendant le blackout.

de 9h24 à 10h33

La coupure électrique a débuté à 9h24. A partir de 10h15, la lumière revenait à certains endroits. Et à 10h33, toute la Principauté était réalimentée en courant électrique. Les lignes téléphoniques et le réseau internet étaient alors rétablis. Le blackout aura donc duré précisément une heure et neuf minutes.

Les lignes prioritaires, celles qui alimentent les établissements de santé et les services de l'Etat, ont été rétablies avant 10h.

Les interventions des pompiers

Les pompiers de Monaco ont été sollicités à de nombreuses reprises à la suite de la coupure de courant. Une grosse vingtaine d'interventions ont été réalisées, notamment pour secourir des personnes coincées dans les ascenseurs. Aucun blessé n'a été constaté.

peu de conséquences

Monaco semble sortir totalement indemne de la coupure électrique générale.

Au Palais princier, on s'est à peine rendu compte que Monaco était victime d'un blackout. "Tout a continué à parfaitement bien fonctionner", assure-t-on.

Au Centre hospitalier Princesse-Grace, aucune conséquence notable n'a été relevée. "Les groupes électrogènes ont parfaitement pris le relais comme c'est le cas lors de coupures d'électricité, sur les trois sites: CHPG, Cap Fleuri et A Qietüdine, explique-t-on. Grâce au travail des services techniques de l'hôpital, ces coupures ont été rendues transparentes pour les patients."

A la gare de Monaco, aucun retard de train n'est lié à cette coupure de courant. Les seules perturbations étaient la conséquence du violent orage qui s'est abattu sur le Vaucluse et qui, pour le coup, a entraîné des retards qui se sont répercutés jusqu'ici.

Dans les établissements de la SBM, hôtels et casinos, on assure qu'aucun incident n'a été signalé en dehors de Monte-Carlo, épargné comme on l'a vu par le blackout.

Et la circulation?

Pendant la coupure électrique, plusieurs tunnels se sont retrouvés non pas dans le noir mais avec une luminosité réduite. "Les onduleurs ont pris le relais et ont évité que l'on ferme les tunnels, explique-t-on au centre de régulation du trafic. Un éclairage sur trois était en fonction, ainsi que les panneaux lumineux de signalisation et les équipements de sécurité nécessaires."

A 10h38, puis à plusieurs reprises, le tunnel descendant Albert II a été fermé à la circulation. Mais cela n'avait rien à voir avec la panne de courant. Il paraît que quand il fait mauvais temps, les touristes sont nombreux à déserter les plages et affluer vers la Principauté...