Beausoleil salue le sacrifice ultime d'Arnaud Beltrame

Le hall de la mairie de Beausoleil était trop étroit, hier matin, à l'heure de rendre un ultime hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame tombé sous le joug de la barbarie, vendredi dernier à Trèbes.



Plus de 200 personnes issues de la société civile, des polices nationale et municipale, de la gendarmerie, des élus et du personnel de la mairie, des présidents d'associations dont celle des Médaillés militaires de Monaco-Beausoleil, de la Société des membres de la Légion d'honneur Monaco et du Collectif méditerranéen du culte musulman ont marqué une...