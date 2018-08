Attention au faux compte Facebook de Georges Marsan, maire de Monaco

Les retours ne tardent pas à tomber en commentaires de ce post. Et le stratagème de l’usurpateur est dévoilé.

Chaque utilisateur de Facebook «hameçonné» par l’escroc reçoit automatiquement un mail sous l’objet "MAIRIEDEMONACO".

Sous prétexte de grands projets de la mairie à financer, l’usurpateur réclame alors, non pas de l’argent directement, mais quantité d’informations personnelles vouées à constituer un dossier de prêt à un taux avantageux…

Facebook sollicité par la police

Nom, prénom, date de naissance, profession, revenu mensuel, loyer mensuel…Tout y passe jusqu’à demander une copie de la carte nationale d’identité ou du permis de conduire.



"Ce qui est inquiétant, d’après les dires de la police, c’est que le fait de demander la carte d’identité peut servir à éditer de faux papiers et ouvrir des comptes bancaires. Une fois le compte ouvert, il peut y avoir une escroquerie. On fait rentrer de l’argent et on ferme le compte pour que l’argent disparaisse."

"Ils utilisent la personnalité du maire pour mettre en confiance", juge le maire, qui n’a jamais penché pour une vengeance "personnelle". "Une connaissance ne le ferait pas à Monaco et puis ce n’est pas bien fait.Il y a plein de fautes d’orthographe qui font penser à d’autres arnaques connues, venues de pays africains et qui visent à ouvrir des comptes bancaires."

Et maintenant?

Toujours actif hier, le compte incriminé comptabilisait 6400 vues, 70 partages et 10 commentaires. "La police a un numéro de procédure et l’a envoyé aux États-Unis à Facebook pour arrêter le compte."

Quant à remonter jusqu’à la source et interpeller le (ou les) usurpateurs…Heureusement, pour l’heure, personne ne semble avoir répondu à ces fameux formulaires de prêt.

Hier, une simple recherche Facebook avec le nom de Georges Marsan laissait en revanche apparaître l’existence d’un autre faux profil, comptant deux amis virtuels.

Les personnalités publiques de Monaco particulièrement exposées

Le 27 septembre 2017 au matin, un individu ressemblant au prince Albert II avait pris contact avec une célèbre journaliste française, la Niçoise Michèle Cotta. Au cours d’une conversation vidéo par WhatsApp, totalement surréaliste, l’usurpateur lui demande de l’argent pour libérer un journaliste monégasque enlevé par un groupe islamiste. La journaliste n’est pas dupe. Elle flaire l’arnaque et la raconte dans nos colonnes.

Six mois plus tard, nous apprenions, par voie de communiqué du gouvernement princier, que l’affaire n’était pas isolée. "Depuis plusieurs semaines, des individus en bande organisée usurpent l’identité de hautes personnalités de la Principauté et tentent d’entrer en contact avec des relations personnelles de celles-ci, des dirigeants de société ou des personnes à responsabilités, notamment par message électronique, SMS ou visioconférence au moyen d’application de type WhatsApp."

Avec, chaque fois, la même mise en scène: sous prétexte de régler un problème financier urgent, des transferts de fonds vers des comptes bancaires ouverts à l’étranger, notamment en Asie. Aucun des trois dirigeants monégasques, ou en lien avec la Principauté, n’était tombé dans le piège.

La police monégasque avait alors lancé un appel à la vigilance à l’attention des cibles potentielles (dirigeants de société, personnes à responsabilités…), en les invitant "à demeurer très prudent et sceptique face à ce genre de communication inhabituelle, à procéder à toute vérification directe et certaine, et à contacter la Division de police judiciaire en cas de telles sollicitations".