Attaques terroristes dans l'Aude: on fait le point sur l'enquête au surlendemain de l'attentat

Au surlendemain de les attaques terroristes dans l'Aude qui ont fait 4 victimes, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Des perquisitions ont été menés quelques heures à peine après la fin de l'assaut du GIGN dans le magasin Super U où le terroriste retenait des otages. On fait le point sur les premiers éléments de l'enquête, confiée à la Sous-direction antiterroriste (Sdat), à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Direction centrale de la police judiciaire (DIPJ) de Montpellier.

Radouane L. de petit délinquant à terroriste

L'auteur de l'attaque, un Français d'origine marocaine de 25 ans, s'était présenté vendredi comme "un soldat" du groupe jihadiste Etat islamique (EI), lequel a peu après revendiqué les attaques. S'il avait été repéré et suivi par les services de renseignement, "nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation", a concédé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Fiché "S" (pour Sûreté de l'Etat), Radouane L. ne semblait plus être une menace aux yeux des autorités. En août 2016, il avait fait un mois de prison à la maison d'arrêt de Carcassonne, après des condamnations pour "port d'arme prohibé", "usage de stupéfiants" et "refus d'obtempérer". En 2016 et 2017, il avait de nouveau été suivi par les services de renseignements, qui n'avaient décelé aucun "signe précurseur pouvant laisser présager un passage à l'acte terroriste", selon le procureur de la République de Paris, François Molins.

Des liens avec l'Etat Islamique

C'est en criant "Allah Akbar" que Radouane L. a surgi et fait feu vendredi dans un Super U de Trèbes, une petite ville calme proche traversée par le canal du Midi, tuant quatre personnes dont le lieutnant-colonel Arnaud Beltrame, qui s'était livré à la place d'une otage.

A son domicile, dans la cité d'Ozanam à Carcassonne, les enquêteurs ont découvert des "notes faisant allusion à l'Etat islamique" et s'apparentant à un testament, selon des sources concordantes.

Moins d’une heure après l'assaut du GIGN, l’EI a revendiqué les attaques dans un communiqué de son organe de propagande Amaq.

Deux proches de l'assaillant en garde à vue

Un mineur de 17 ans, né en 2000, a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi, pour "association de malfaiteurs terroristes criminelle". Il s'agit d'un des meilleurs amis, et également voisin, de Radouane L. Il n'est pas fiché S et n'est connu des services de police que pour des affaires de stupéfiants.

La compagne de l'assaillant, âgée de 18 ans est également entendu depuis vendredi soir.