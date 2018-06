Après une nuit de négociations et des coups de feu, le GIGN interpelle un forcené ce dimanche

Alertés, la compagnie de gendarmerie de Draguignan déploie rapidement un important dispositif, mobilise le peloton de surveillance et d’intervention (Psig) et une équipe cynophile, et fait appel au groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) d’Orange, épaulés par trois négociateurs. Soit une cinquantaine de gendarmes.

Un Poste de commandement (PC) est alors installé en mairie pour centraliser les opérations. Le procureur de la République était également sur les lieux.

"Il nous fallait l’autorisation d’intervenir avant l’heure légale fixée à 6h du matin", expliquait sur place un gendarme.

Après plusieurs heures de pourparlers, les gendarmes ont pénétré dans le domicile de l’individu retranché pour l’appréhender.

les motivations restent floues

Une villa nommée "La Tranquillité"... située en contrebas du village, sur la route de Chateaudouble, un peu avant le pont du Raton.

La circulation routière jusqu’ici bloquée a alors été rétablie.

A l’aube, le maire de la commune Hugues Martin expliquait ne pas connaître ces habitants. "Il semble qu’ils se soient installés à Ampus il y a tout juste deux mois."

Pour l’heure, les motivations du forcené restent floues.