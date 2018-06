4 conducteurs de deux-roues sur 5 avouent faire des excès de vitesse

Une hécatombe.

En 2017, 669 conducteur de deux-roues sont décédés sur les routes en France.

Car s'ils représentent moins de 2% du trafic, ils constituent 22% des personnes tuées et 43% des personnes blessées graves selon les chiffres de la sécurité routière 2017.

Des chiffres que ne rassurent pas franchement le 14e baromètre Axa Prévention puisque si ces usagers apparaissent de plus en plus responsables, ils sont encore trop en danger.

En cause: encore et toujours les comportements.

A commencer par celui-ci: en moyenne, 76% des conducteurs de deux-roues avouent faire des excès de vitesse et jusqu'à 86% pour ceux qui ont une cylindrée supérieure à 125cm3.

Et le risque d’être tué en deux-roues, conducteur ou passager, rapporté à sa part dans le trafic motorisé, est 21 fois plus élevé que pour les occupants d’une voiture et cela croît jusqu'à 26 pour un conducteur de moto lourde.

les chiffres à retenir

- 39% roulent à 65 km/h en ville (contre 49% en 2014).

- 24% doublent ou tournent sans mettre leurs clignotants (38% en 2014).

- 21% roulent à 160-170 km/h sur autoroute (32% en 2014).

- 11% téléphonent (21% en 2014).

- 5% prennent la route après avoir bu 4 ou 5 verres (10% en 2014).

comportements différents selon l'âge

Par ailleurs, les comportements et la prise de risques varient fortement selon l'âge des usagers.