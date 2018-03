Vous voyagez avec votre animal de compagnie? Sa santé est peut-être en danger

Martine et Daniel Giler sont Luxembourgeois. Chaque mois, ils quittent le Grand-Duché pour atterrir à Nice. Accompagnés de leur chienne Lana. Un Schnauzer géant de deux ans et demi.

Habitués des transports aériens, ils sont moins coutumiers des mesures de sécurité de l'aéroport Nice-Côte d'Azur.

"On nous oblige à faire passer notre animal dans une cabine à rayons X sur laquelle est expressément indiqué, par une étiquette apposée sur la machine, qu'aucun corps vivant ne doit passer à l'intérieur. Depuis le 13 novembre, nous tentons d'obtenir des réponses précises de l'aéroport de Nice sur l'innocuité des rayons X." Sans succès.

"Il faut 250 passages pour atteindre le seuil"

Déroutés, les voyageurs nous ont contactés pour y voir plus clair. Réponse de l'aéroport: "Les mesures de sûreté sont édictées par l'Union européenne et l'État français et la Direction générale de l'aviation civile [DGAC] est en charge de leur application opérationnelle."

Avec,...