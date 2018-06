Voilà une technique originale, 100% naturelle et très efficace... pour lutter contre la chenille processionnaire

Face à la prolifération de l’urticant lépidoptère velu, des solutions existent. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, de plus en plus de collectivités et particuliers ont recours au "Phéroball". Un système plutôt innovant, complètement bio, et qui donne des résultats concrets. Démonstration...

L’arme est chargée. Remplie de munitions qui n’attendent plus qu’à atteindre leur cible. Contrairement aux apparences, Olivier Morant ne s’apprête pas à participer à une grande partie de paintball. Avec son gilet orange fluo sur le dos et son fusil en...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois