Un joueur décroche un jackpot de près d'un million d'euros à Monaco

Dans un communiqué de presse, la SBM assure qu'il s'agit du "deuxième plus important jackpot enregistré depuis 10 ans" dans cet établissement. Et ajoute: "Depuis le 1er janvier 2018, le Casino Café de Paris a cumulé 9.643 jackpots sur toutes machines confondues pour un total de gains de 68.345.058€."

La SBM ne manque pas de souligner que le nouveau millionnaire est un habitué, un client adhérent à "My Monte-Carlo".

Occasion toute trouvée pour le groupe SBM de se faire un peu de pub: "My Monte-Carlo est [un] nouveau programme de fidélité gratuit, [qui] permet à la clientèle du Casino de Monte-Carlo, du Sun Casino, du Casino Café de Paris et du Monte-Carlo Bay Casino, de profiter d’un accompagnement, d’avantages exclusifs dans chacune de ses expériences et de participer à des événements uniques."



Avec ses 480 machines à sous dernière génération, ses jeux de table et ses deux terrasses extérieures près de la place du Casino, cet établissement, assure la SBM, "est le casino de la French Riviera qui distribue le montant de gains le plus élevé, avec plus de 70 jackpots par jour".