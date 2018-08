Séismes en Indonésie, inondations en Inde: le soutien du prince Albert II

De multiples séismes allant jusqu’à une magnitude de 6,9 ont secoué l’île indonésienne de Lombok, dimanche 19 août, faisant au moins 5 morts. Une forte réplique qui intervient deux semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts.

Ce mardi matin, le prince Albert II a adressé une dépêche officielle au président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, lui témoignant son "immense tristesse" et son "émotion" en apprenant "les conséquences tragiques des derniers séismes qui ont frappé à nouveau l'île de Lombock".

"Je souhaite exprimer mes plus sincères condoléances, celle de ma famille et de la population de la Principauté de Monaco, aux familles et aux proches des victimes. Nos pensées et nos prières accompagnent les blessés et toutes les personnes qui ont perdu leur maison. Je voudrais saluer le travail extraordinaire des équipes de secours", écrit le prince Albert II.

"Tristesse et émotion"

Le souverain n'a pas lâché la plume. Il s'est ensuite attaché à rédiger une seconde dépêche officielle, à l'attention cette fois-ci de Ram Nath Kovind, le président de la République de l'Inde, frappée d'inondations meurtrières.

Ce mardi, le bilan s'était encore alourdi et dépassait 410 morts après la mousson dans cet Etat du sud de l’Inde. Plus d’un million de personnes sont hébergées dans 3 000 camps au Kerala, ont annoncé les autorités de cet Etat du sud de l’Inde.

"Avec beaucoup de tristesse et d’émotion, j’ai appris les conséquences tragiques de la terrible inondation dans l'État du Kerala, écrit le souverain au président indien. Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances et sympathie, celle de ma famille et de les habitants de Monaco, aux familles des victimes. Nos prières et notre compassion vont aux blessés et aux milliers de familles qui ont été déplacés et ont perdu leurs maisons et leurs biens."

Aux deux présidents indiens et indonésiens, le souverain témoigne sa "solidarité en ces temps difficiles".