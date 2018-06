Migrants "malmenés" et "illégalement renvoyés": un rapport dénonce la politique de la police à la frontière franco-italienne

"Au vu du travail et des entretiens menés par Oxfam à Vintimille, il apparaît évident que les autorités françaises renvoient ceux qui tentent de traverser la frontière. La principale source d'inquiétude concerne les dizaines d'enfants non accompagnés, dont certains ont réchappé des tortures qui leur ont été infligées lors de leur passage en Libye", indique le rapport.

De jeunes enfants, parfois âgés de seulement 12 ans, réchappés de voyages périlleux, sont "malmenés" côté français, "détenus" puis "illégalement renvoyés en Italie, sans possibilité d'exercer leur droit à demander l'asile", affirme Oxfam sur la foi de ces témoignages recueillis dans la ville italienne de Vintimille, où l'ONG est présente depuis août 2017.

Cela ne devrait pas être le cas pour des mineurs non accompagnés: le critère du pays d'entrée (pour déposer la demande d'asile) ne leur est pas applicable, souligne l'ONG.

Parfois, ces jeunes voient la police française changer leur date de naissance pour faire croire qu'ils sont plus vieux que leur âge réel. Ou remplir les papiers de "refus d'entrée" en écrivant comme si l'enfant lui-même l'avait fait "je veux partir dès que possible", "comme si être renvoyé était son choix", fustige l'ONG.

"Certains ont eu la carte SIM de leur téléphone confisquée, perdant toutes leurs données et ne pouvant appeler leurs parents".

"pratiques illégales"

"La police française ne respecte pas les critères internationaux. Ils se moquent et maltraitent les enfants... Certains enfants ont eu les semelles de leurs chaussures découpées avant d'être renvoyés", s'insurge Chiara Romagno, responsable à Vintimille, pour Oxfam, du projet OpenEurope mené avec l'ONG italienne Diaconia Vadese, un programme d'aide et conseils légaux aux migrants qui n'ont pas intégré des centres d'accueil officiels.

"Depuis la réintroduction des contrôles à la frontière en 2015, la police française a régulièrement commis des violations des droits des migrants", déplore Oxfam, exhortant le gouvernement français à "sanctionner ces pratiques illégales" et à assurer le droit des enfants étrangers à demander l'asile sur le territoire français.

Mais le rapport dresse aussi un constat sévère sur l'accueil des réfugiés et migrants à Vintimille où se retrouvent de nombreuses personnes "poussées hors du système italien d'asile", "sans aide suffisante ni accès à des services de base", vivant "dans des conditions précaires" et dormant par centaines sous un pont, sur la rive de la Roya.

Quelque 16.500 migrants, dont un quart d'enfants, sont passées par Vintimille entre juillet et avril dernier, estime Oxfam, qui dénonce l'absence de structures pour accueillir les personnes les plus vulnérables comme les femmes et les enfants.

En juillet, la Croix-Rouge a ouvert Campo Roja (le camp de la Roya) pour y accueillir tous les migrants mais "leur situation s'est détériorée" notamment du fait d'une forte présence policière qui fouille chacun et prend les empreintes de ceux qui veulent y passer la nuit - une mesure de dissuasion pour beaucoup -, indique l'ONG.

Par ailleurs, Oxfam fait état de cas de transferts forcés de ce camp vers des centres du sud de l'Italie et appelle le gouvernement italien à y mettre un terme, à s'assurer que les droits des migrants sont respectés, à appliquer les lois sur les enfants non accompagnés et à simplifier les procédures pour les demandes d'asile, un parcours d'"obstacles" pour les migrants, selon l'ONG.