"Migrants: et maintenant, on fait quoi?" Le making-of

En janvier, comme chaque mois, nous soumettons trois sujets d'enquête à nos abonnés numériques. Avec 41% des votes, ils ont/vous avez placé en tête "Migrants: et maintenant on fait quoi?" devant "Comment rendre nos villes plus humaines", et "Comment réduire ces déchets qui nous polluent la vie?

On sait, avant même de démarrer, que le dossier sur les migrants sera sûrement le sujet le plus sensible que l'on traite depuis le lancement de notre offre #Solutions, en janvier 2016. Le plus difficile, et le plus ambitieux. Parce qu'il ne laisse personne indifférent.

Il y a les "pro" et les "anti", ceux qui sont chargés de conduire une politique, ceux qui la subissent, qui l'approuvent ou qui la critiquent; ceux qui désobéissent. Et surtout, il n'y a pas de "solutions" miracle, et on n'a pas la prétention d'en apporter.

Sur notre page facebook Nice-Matin des Solutions, Aurore explique notre démarche à nos abonnés.

"On va essayer de raconter le quotidien des hommes et des femmes dont la vie a changé avec cette "crise migratoire", leurs démarches collectives et individuelles, leurs craintes, et leurs espoirs."

On reçoit l'encouragement d'Alexandra: "Merci de vous confronter à ce sujet, qui est risqué car très clivant." Mais aussi celui de Christian Jacomino. Ce pédagogue niçois, répond à la question "Migrants: et maintenant on fait quoi?"

"On leur apprend le français," avance-t-il comme solution. Il nous conseille de creuser cette question, souvent laissée en second plan.

"Priorité au long format de reportage, avec des sujets très humains et très incarnés"

Une première réunion de rédaction, fait (un peu) retomber la pression. On partage nos premières idées. La veille, un migrant a encore trouvé la mort en tentant de franchir la frontière en se cachant sur le toit d'un train. Ce ne sera sans doute pas le dernier d'une longue série.

Aurore propose de commencer le dossier en recensant le nombre de morts.

Puis, Damien, notre chef, nous montre quelques beaux formats réalisés par des confrères.

"Priorité au très long format de reportage. Des sujets très humains, très incarnés," résume-t-il avant de nous laisser carte blanche.

Un funeste décompte

A partir des archives de Nice-Matin et des informations d'associations, Aurore réalise ce funeste décompte: depuis le 1er septembre 2016, 16 hommes et une femme sont décédés en cherchant à entrer en France, depuis Vintimille.

>>RELIRE. Dossier du mois. Migrants: et maintenant on fait quoi?

Sophie s'invite à Nice à une réunion de travail d'associations qui oeuvrent pour les migrants. Autour de la table, il y a Martine Landry. "Je ne vais plus trop à la frontière en ce moment, ce n'est pas trop conseillé," plaisante la discrète retraitée qui risque la prison pour aide aux migrants mineurs.

Avec l'assurance de celle qui agit "pour faire respecter les droits des mineurs isolés", elle attend sans trop d'inquiétude de comparaître. La veille de l'audience du 14 février, dans notre studio "vidéo" elle raconte son engagement.

>> VIDEO. Martine Landry: "On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais chaque pays peut prendre sa part"