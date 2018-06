Mémorial du 14-Juillet: Promenade des Anges lance une consultation auprès des victimes

L'association Promenade des Anges-14 juillet 2016 a lancé cette consultation ce mardi par mail auprès de ses adhérents (plus de deux-cents revendiqués). Les sondés ont jusqu'au 19 août pour se prononcer sur leurs souhaits, afin de participer à ce choix hautement symbolique.

L'association le défendra ensuite auprès de la Ville de Nice et de l'Etat. "Le mémorial provisoire est en place depuis bientôt deux ans. Le temps nous semble largement venu de passer à l'édification du mémorial définitif. Notre objectif: voir ce mémorial édifié avant le 14 juillet 2019", explique en préambule l'équipe responsable de l'association.

Le lieu toujours en suspens

Principale interrogation: où l'implanter? Sur la promenade des Anglais, axe emblématique de l'attaque qui fit 86 morts et 450 blessés? Dans l'apaisant jardin de la villa Masséna, en lieu et place du mémorial provisoire? Près du kiosque à musique et du théâtre de Verdure, dans les jardins Albert-Ier où furent célébrés les premiers hommages? Ou sur la colline du Château, avec vue sur prom', pour prendre de la hauteur quitte à s'éloigner un peu?

Il faudra trancher entre ces quatre options. Autres questions en suspens: l'apparence du futur mémorial. Figé? Animé? Avec des effets sonores, lumineux, ou en toute sobriété? Et à quel artiste confier cette lourde responsabilité?

"Avancer avec les victimes"

"Certains ont des avis divergents au sein d'une même famille", explique Yassine Bourouais, président de Promenade des Anges. "Beaucoup ne sont pas d'accord avec le mémorial actuel: trop discret, pas éclairé la nuit... Il est donc important d'avancer par étapes, en lien avec les victimes".

Le questionnaire s'adresse à ses adhérents, dont la situation est connue et référencée. Mais d'autres victimes peuvent participer, à condition d'entrer en contact avec l'association et de donner leurs coordonnées.

Pour ces victimes endeuillées, physiques ou psychologiques, le processus de reconstruction reste "très difficile. C'est même pire encore pour certains aujourd'hui", témoignent leur porte-parole.

L'approche du deuxième anniversaire du drame, conjugué au retour de la chaleur et d'une compétition internationale de football, rappelle de bien sombres souvenirs aux victimes de ce funeste été 2016 à Nice.