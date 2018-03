"Les combattants islamistes qui sortent de nos prisons plus inquiétants que les revenants de Syrie"

Criminologue reconnu, parfois débattu, Alain Bauer a su capter "les oreilles" du président Nicolas Sarkozy et de Manuel Valls, sur les questions de sécurité et de terrorisme. Auteur de l'ouvrage Les guetteurs, (édition Odile Jacob), ce professeur du Conseil national des Arts et Métiers en fera de même avec les auditeurs de l’association des Conférences d’enseignement supérieur à Cannes, ce jeudi. Entre deux rendez-vous, nous l’avons également mis...