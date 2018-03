La grosse colère de Christian Estrosi après l'interdiction d'expérimenter l'appli de sécurité Reporty

"Avec la CNIL, nous ne sommes jamais déçus. Une nouvelle fois, sans réelle explication, ni motivation, la CNIL s’oppose aux initiatives prises en matière de sécurité en brandissant la protection des libertés individuelles comme étendard, sans s’intéresser à ceux qui subissent chaque jour des agressions sur leurs propres libertés."

C’est la charge de Christian Estrosi contre la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui a rendu son verdict sur l’expérimentation de Reporty par la Ville de Nice. La CNIL a enjoint la ville de Nice de cesser l’expérimentation aux motifs que la loi ne permet pas, à ce stade, l’utilisation de ce type de technologie. "Sans même auditionner un représentant de la ville de Nice", peste le maire.

En test depuis janvier

Cette appli, venue tout droit d’Israël, permet à un citoyen volontaire d’entrer, en direct, en contact vidéo, via son téléphone portable, avec le Centre de supervision urbain (CSU) de la ville, géré par la police municipal afin de signaler un délit, une infraction, un accident. Reporty était en test à Nice depuis mi-janvier.

Une annonce qui avait fait bouillir les opposants de gauche et des associations qui avaient également saisi le défenseur des droits.

"J’entends déjà les opposants de gauche crier victoire sans même s’interroger sur l’opportunité et l’efficacité de ce dispositif", a-t-il encore déclaré.

"Mais qu’ils ne se méprennent pas ! Ce sont les terroristes et ceux qui veulent porter atteinte à notre démocratie qui bénéficient de cette décision. En tant qu’homme de droite, je considérerai toujours qu’on ne gagne pas la guerre avec les lois de la paix et qu’il nous faut nous adapter en permanence pour combattre la délinquance et le terrorisme qui, eux, évoluent chaque jour."

Le ministre de l'Intérieur saisi

par le maire de Nice

Christian Estrosi en appelle au gouvernement et annonce avoir saisi le ministre de l’Intérieur "pour qu’une base légale puisse être trouvée afin de pouvoir expérimenter ce type de technologie et précise que l’expérimentation est évidemment suspendue. Je rappelle, qu’à aucun moment, les images transmises n’ont été enregistrées puisque nous étions dans l’attente de cette décision".